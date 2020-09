Alcuni dei monumenti più antichi del mondo potrebbero trovarsi in Arabia Saudita

In tutta l'Arabia Saudita si trovano vaste strutture in pietra chiamate "mustatils" (parola araba per rettangolo). Riportate nel 2017, queste strutture sembrano essere alcuni dei monumenti più antichi del mondo, risalenti a circa 7.000 anni fa, secondo gli archeologi in un articolo recentemente pubblicato sulla rivista The Holocene.

La datazione al radiocarbonio indica che le persone abbiano costruito questi "rettangoli" intorno al 5000 avanti Cristo. "Il fenomeno rappresenta un notevole sviluppo dell'architettura monumentale, poiché centinaia di queste strutture sono state costruite nell'Arabia nordoccidentale", scrivono i ricercatori nel loro articolo. "Rappresenta una delle prime forme su larga scala di costruzione di strutture monumentali in pietra in tutto il mondo".

Le strutture sono costituite da bassi muri di pietra con dimensioni variabili: alcuni misurano meno di 15 metri, mentre il più grande circa 616 metri di lunghezza. È "del tutto possibile che queste strutture siano state visivamente spettacolari, e forse ampiamente dipinte", ha dichiarato a WordsSideKick.com l'autore principale dello studio Huw Groucutt.

Sono stati trovati pochi manufatti all'interno dei mustatils, ciò suggerisce che le strutture non fossero occupate o utilizzate tutto l'anno. Non è ancora chiaro, però, quali tipi di rituali siano stati condotti in questi luoghi. Se le strutture fossero state effettivamente realizzate intorno al 5000 a.C., sarebbero state utilizzate quando il clima in Arabia Saudita era più umido di quanto non lo sia oggi. "Tra 10.000 e 6.000 anni fa".

Lo sapete, inoltre, a quando risale la costruzione del primo tempio del mondo? A circa 12.000 anni fa, nella Turchia meridionale.