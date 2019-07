Morgan, in arrivo il nuovo disco dopo lo sfratto: anticipazioni delle canzoni

Lo sfratto di Morgan dalla sua abitazione di Monza è sotto i riflettori e sta catalizzando l'attenzione dei media. Tuttavia, Morgan, al secolo Marco Castoldi, non ha smesso di fare musica e dovrebbe presto rilasciare il suo prossimo disco. Tra quanto visto a The Voice e le varie dichiarazioni rilasciate dal cantante, le anticipazioni non mancano.

Infatti, come riportato da Il Tempo, Morgan aveva raccontato ai giornalisti di aver scritto due canzoni nella notte precedente allo sfratto. In quell'occasione, Castoldi aveva anticipato il titolo di un brano ("La casa"), svelandone anche parte del testo: "C'era una volta la casa, e si scriveva tantissimo, erano giorni bellissimi, fatti di pane e canzoni". Nel frattempo, l'artista ha anche pubblicato una raccolta di scritti, che potete trovare sul sito ufficiale di Morgan.

Inoltre, durante la sua partecipazione come giudice al talent The Voice of Italy, il cantante ha svelato e cantato il singolo "Per per sempre", che, stando a quanto riportato da Sky TG24, dovrebbe fare da apripista proprio al prossimo album. Potete ascoltare il brano attraverso il player che trovate qui sopra.

Non ci resta quindi che attendere che Morgan decida di pubblicare il nuovo album, che non ha ancora una data di uscita ufficiale.