Morgan in monopattino stupisce il Web: 'Le brutte intenzioni, la maleducazione'

Morgan ne ha combinata un'altra delle sue. Infatti, invitato da una cittadina a partecipare a uno dei "flashmob" musicali che si stanno tenendo in questi giorni, Castoldi ha risposto citando i recenti accadimenti di Sanremo 2020.

In particolare, come potete vedere anche nel video diventato rapidamente popolare su Instagram (riproducibile tramite il player presente qui sotto), una signora che ha visto Morgan passare in monopattino sotto alla sua abitazione ha chiesto al cantante se voleva partecipare a un evento musicale per "ravvivare" un po' queste giornate. Marco Castoldi, questo il vero nome del cantante 47 enne fondatore dei Bluvertigo, ha risposto nel suo solito stile.

"Facciamo questa: Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ma tu sai solo poi provare invidia. Certo il disordine è una forma d’arte. Tu ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io", ha intonato Morgan. Inutile dire che il video ha subito attirato l'attenzione dei social network, dato che conta già oltre un milione di visualizzazioni.

Il riferimento è chiaramente a quanto accaduto a Sanremo 2020, alla "lite" che ha avuto con Bugo. Tra l'altro, nel caso ve lo foste perso, quest'ultima è anche diventata un videogioco grazie a RPG Maker.