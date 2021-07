Si può morire dalle risate? É possibile: vediamo come

Crisippo di Soli fu un filosofo e un matematico greco. Fu uno dei padri fondatori dello Stoicismo, una delle scuole filosofiche più influenti nel mondo greco e romano. Perché vi abbiamo raccontato tutto questo? Si racconta che Crisippo morì di risate dopo aver fatto una battuta. Una domanda sorge quindi spontanea: è possibile morire dalle risate?

Sì, è possibile. Tuttavia non abbiate paura e non trattenetevi la risata, sono solo pochissimi i casi registrati (e segnalati!) nella documentazione medica moderna. La maggior parte di questi, infatti, di solito sono stati dovuti a risate intense che hanno causato al povero sfortunato un infarto o un soffocamento.

È noto, inoltre, che le persone possano svenire a causa di una risata troppo intensa, il che può portare a lesioni causate dalla caduta. Alcuni malati di narcolessia riferiscono perdite temporanee di coscienza innescate da risate o altre forti emozioni. Ovviamente, così come state constatando, la risata in sé non è la colpevole della morte, e il decesso è causato da particolari patologie.

Altre volte, invece, delle risate incontrollate possono essere causate da alcune lesioni cerebrali. A seconda delle dimensioni di questa lesione, infatti, si può avere un effetto più o meno acuto e "visibile" (fortuna che grazie agli ultimi studi sarà possibile "riparare" il cervello danneggiato). Morire dalle risate è sicuramente molto raro (per non dire unico), ma è sicuramente un modo epico per andare all'altro mondo.