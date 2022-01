Morire nello spazio: potrebbe rivelarsi un problema non solo legale

Con l'avvento di compagnie di voli spaziali commerciali, come Virgin Galactic e Blue Origin, che offrono opportunità esclusive di viaggiare nello spazio, sono sorti nuovi problemi legali e morali qualora uno dei passeggeri dovesse morire nello spazio.

Normalmente, gli astronauti sono soggetti ad un addestramento rigoroso ed un controllo medico severo prima di poter partire per un volo spaziale, oltre a dover seguire uno specifico allenamento all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, riducendo così al minimo il rischio di morte per cause naturali.

Purtroppo però in questa nuova era del turismo spaziale, uno screening medico scrupoloso potrebbe non essere effettuato ed addirittura solo una minima formazione pre-volo sarebbe inculcata ai "visitatori dello spazio".

Quindi, con un'ampia varietà di persone che ora potranno viaggiare nello spazio e la prospettiva, nei prossimi anni, che gli esseri umani stabiliscano basi sulla Luna ed oltre, la domanda sorge spontanea: come comportarsi se qualcuno dovesse morire nello spazio?

Secondo il diritto spaziale internazionale, i singoli paesi sono responsabili dell'autorizzazione e della supervisione di tutte le attività spaziali nazionali, siano esse governative o private. Negli Stati Uniti, ad esempio, i voli spaziali turistici commerciali richiedono una licenza per il lancio che deve essere rilasciata dalla Federal Aviation Administration.

Se qualcuno dovesse quindi morire durante una missione turistica, sarebbe innanzitutto obbligatorio determinarne la causa della morte. Se questa fosse dovuta ad un guasto meccanico al veicolo spaziale, la Federal Aviation Administration cercherebbe, in primis, di sospendere ulteriori lanci da parte della compagnia in attesa di un'indagine ufficiale.

Se invece le cause non fossero attribuibili al vettore, il fornitore commerciale dovrebbe prendere in considerazione l'obbligo generale di tutela nei confronti di tutti i viaggiatori e valutare se abbia fatto tutto il possibile per prevenire la morte della persona.

Da premettere comunque, che in queste missioni turistiche il tempo trascorso nello spazio varia (attualmente) da pochi minuti a pochi giorni, ciò significa che il rischio di morte per cause naturali è molto basso, anche se non impossibile.

Sarà quindi una questione da tenere in considerazione, e che diventerà significativamente più pertinente e complessa, quando gli umani si imbarcheranno in missioni più lunghe o verso lo spazio profondo, magari in un future colonizzazioni lunari o marziane, come con la base che La NASA vuole costruire sulla Luna.

Fondamentalmente, sarà necessario mettere in atto una sorta di processo investigativo per stabilire la causa della morte nello spazio, così come avvenuto per l'inchiesta sul disastro dello shuttle Columbia nel 2003, anche se in quel caso si attuarono indagini specialistiche di incidenti di alto profilo e riguardarono solo il volo spaziale statunitense.

Sarà necessaria una procedura formale per indagare sui decessi nelle missioni di lunga durata e negli eventuali insediamenti spaziali. Ovviamente molte delle procedure associate alle inchieste e alle indagini potrebbero essere importate da quelle effettuate sulla Terra.

Il diritto spaziale internazionale fornisce, ad esempio, la posizione predefinita in base alla quale un paese che ha registrato un veicolo spaziale ha giurisdizione su quell'oggetto spaziale e su qualsiasi personale. Ed è probabile che un paese con tale giurisdizione sia l'autorità naturale per avviare un'inchiesta e determinare le procedure per affrontare una morte nello spazio.

Senza contare che, oltre alle questioni legali, le future missioni che proietteranno gli esseri umani nelle profondità del Sistema Solare, dovranno anche considerare lo smaltimento fisico dei resti umani. Tenendo inoltre in considerazione il fatto che culture diverse si occupano dei propri morti in modi molto differente.

Ad esempio, in brevi missioni è probabile che il corpo venga riportato sulla Terra, venendo adeguatamente conservato ed immagazzinato per evitare la contaminazione dell'equipaggio sopravvissuto. Ma se iniziassimo a colonizzare lo spazio esterno? Potrebbe essere necessario applicare delle regole diverse.

Col tempo, ci saranno senza dubbio soluzioni tecniche per lo smaltimento e la conservazione dei resti umani nello spazio, ma le questioni etiche riguardo la morte superano i confini antropologici, legali e culturali.