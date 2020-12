Alcuni morsi di ragno iniettano qualcosa perfino peggiore del veleno

Tantissimi ragni del genere Steatoda vengono chiamati anche "false vedove", poiché vengono scambiati per la più famosa "vedova nera". Questi ragni si stanno diffondendo sempre di più nel Regno Unito e sono stati avvistati per la prima volta negli anni '70 dell'Ottocento.

"Circa 10 specie di ragni comuni nell'Europa nordoccidentale hanno zanne abbastanza forti da perforare la pelle umana e rilasciare veleno, ma solo uno di loro, il ragno falso vedova, è considerato di importanza medica", afferma John Dunbar, a zoologo presso la National University of Ireland (NUI) Galway.

Il morso non è letale, poiché può essere paragonato a quello di una vespa. Tuttavia, non è il veleno quello di cui si preoccupano gli scienziati: è il rischio rappresentato dai batteri che si trovano sulle sue zanne. In passato, infatti, molte morti orrende sono state attribuite all'aracnide, anche se molti addetti ai lavori hanno cercato di difenderlo, sostenendo che ad infettare il morso sia stata la vittima, con le mani sporche.

Le prove a sostegno di entrambe le spiegazioni sono state scarse. Così la squadra di Dunbar ha raccolto esemplari di false vedove insieme ad alcuni Amaurobius similis, ragni domestici (Eratigena atrica) e sono stati poi esaminati. L'analisi dell'RNA ha rivelato una ricca varietà di microbi presenti sui ragni. Quasi una dozzina di generi sono stati identificati in totale; su 22 specie batteriche trovate su false vedove, 12 erano potenzialmente patogene per l'uomo.

"Il nostro studio dimostra che i ragni non sono solo velenosi, ma sono anche portatori di batteri pericolosi in grado di produrre infezioni gravi", afferma Neyaz Khan, microbiologo NUI Galway. Una manciata di questi batteri, infatti, ha dimostrato gradi preoccupanti di resistenza agli antibiotici, ciò "li rende particolarmente difficili da trattare con la medicina normale", afferma infine Khan.