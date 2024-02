Il morso più pericolo della natura, scoperto grazie a questo fossile

Grazie un antico pesce fossilizzato, gli scienziati hanno scoperto il morso più estremo della natura. Il primo esemplare di fossile di questo pesce è stato scoperto in Polonia nel 1957 e, a causa delle spine sulle sue pinne, è stato chiamato Alienacanthus.

Tuttavia, oggi si è scoperto che queste spine, in realtà, facevano parte di una mascella inferiore molto lunga e tempestata di denti.

L’alieno visse durante il periodo Devoniano (da 419 milioni a 359 milioni di anni fa). Gli esperti dell’Università di Zurigo hanno analizzato due teschi fossili di Alienacanthus ed entrambi hanno dimostrato che la mascella è inferiore del pesce era fino a due volte più grande del cranio del soggetto.

Gli scienziati ora si chiedevano come questa parte del corpo fosse impiegata per l’approvvigionamento e per la sopravvivenza e per farlo hanno analizzato il comportamento dei pesci spada, in quanto anch’essi hanno una mascella più piccola dell’altra. Sono, quindi, state formulate tre ipotesi: o per intrappolare prede viventi, o per setacciare i sedimenti oceanici oppure per confondere o ferire le prede.

“La più convincente per noi è la prima ipotesi, quella di intrappolare prede vive, utilizzando i denti. Questi sono rivolti all’indietro e impediscono alla preda di fuoriuscire dalla bocca una volta intrappolata”, spiega Melina Jobbins, paleontologa dell’Università di Zurigo.