Il morso di questo ragno potrebbe creare un effetto molto particolare

Siete a fare la spesa in un tranquillo supermercato e vi trovate di fronte a un ragno esotico che, oltre a essere potenzialmente pericoloso, ha la capacità di provocare erezioni prolungate. Questo è esattamente ciò che è accaduto in un discount a Krems an der Donau, in Austria, dove è stato segnalato un esemplare di Phoneutria nigriventer.

La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, alimentando voci e speculazioni, tra cui quella che il morso del ragno potesse causare erezioni permanenti. Tuttavia, gli scienziati sono intervenuti per fare chiarezza: sebbene il veleno di questo ragno possa effettivamente causare erezioni che durano diverse ore, non c'è alcuna prova scientifica che queste siano permanenti.

Come funziona esattamente questo strano fenomeno? Studi su ratti hanno mostrato che il veleno del ragno agisce rilasciando ossido nitrico nel cervello, innescando una serie di reazioni biochimiche che portano alla produzione di un enzima chiamato guanosina monofosfato ciclico, che a sua volta rilassa i muscoli del pene permettendo un afflusso di sangue dieci volte superiore al normale.

Dopo alcune ore, tuttavia, un altro composto chiamato PDE-5 interviene per smantellare questo enzima e riportare il pene al suo stato originale. Questo meccanismo ha suscitato l'interesse degli scienziati, che vedono nel veleno del ragno un potenziale campo di applicazione per futuri farmaci contro la disfunzione erettile, operando da un punto di vista biologico opposto a farmaci come il Viagra.

Nel frattempo, il supermercato è stato chiuso e sono stati chiamati i vigili del fuoco per una ricerca approfondita, ma l'aracnide rimane introvabile... come questo che sembra avere dei peli d'oro.