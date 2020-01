Quanto è mortale il nuovo coronavirus? Un confronto con SARS e MERS

Senza alcun dubbio la nuova epidemia di Coronavirus sta spaventando tutti. Sia per tutte le notizie che stanno uscendo recentemente, sia per la grande area di diffusione della malattia. Ma quanto è mortale questa nuova epidemia del virus 2019-nCoV? Ecco un po' di numeri.

Per capire la pericolosità della malattia bisogna confrontarla ad alcuni casi simili avvenuti negli ultimi due decenni: la SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome o Sindrome Respiratoria Acuta Grave) e la MERS (Middle East Respiratory Syndrome o Sindrome Respiratoria Mediorientale da Coronavirus). La prima aveva una mortalità del 10%, la seconda, invece, del 34%.

Tuttavia, così da quanto è emerso dalle statistiche degli ultimi giorni, rilasciate dalle istituzioni cinesi - e vanno quindi prese con cautela-, la mortalità del virus 2019-nCoV si attesterebbe di poco sopra al 2%. Gli esperti, infatti, nonostante la velocità di diffusione della malattia sono relativamente tranquilli. Molto probabilmente, quindi, non siamo ai livelli di mortalità della SARS, e il nuovo virus risulta essere leggermente più pericoloso dell'influenza e letale solo per soggetti con un sistema immunitario molto debole, come malati cronici, anziani e bambini piccoli.

La pericolosità del virus sta nella sua elevata trasmissibilità: secondo alcune stime ogni persona infetta contagia, a sua volta, 2.6 persone (mentre l'influenza ne contagia 1.4). Tuttavia, il coronavirus impallidisce a confronto di malattie più contagiose, come ad esempio il morbillo: ogni persona infetta ne può contagiarne ben 17. In caso estremo, comunque, l'Italia sembra già essere pronta a respingere il virus: gli ospedali sono ben attrezzati con reparti di malattia infettiva di alto livello, dotati anche di isolamento. Inoltre, la maggior parte dei laboratori di virologia e microbiologia sono stati attrezzati con strumenti che permetteranno rapidamente di scoprire il contagio di una persona.

Ecco le altre domanda comuni relative al virus 2019-nCoV: