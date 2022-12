La morte di un animale domestico dovrebbe essere presa più seriamente

La perdita di un animale domestico causa un dolore difficile da descrivere. Eppure per qualche ragione - così come viene spiegato in un nuovo studio - questa dipartita viene spesso ignorata come fonte di trauma. In un nuovo lavoro degli scienziati stanno cercando di cambiare questo punto di vista.

"Quando le relazioni non sono 'accettate' dalla società, è più probabile che le persone sperimentino un dolore privo di diritti dopo una perdita che non può essere risolta e può diventare un dolore complicato", ha affermato Colleen Rolland, presidente e specialista del lutto per la perdita di animali domestici.

Se le persone sentono che il dolore per la morte di un animale domestico (che sembrano essere diventati più affettuosi durante la pandemia) sarà accolto con derisione, potrebbero essere meno propense a cercare aiuto quando ne hanno davvero bisogno. Gli autori di questa nuova revisione consigliano di sostenere coloro che hanno subito la perdita del loro animale domestico con sessioni di consulenza di gruppo, di persona o come servizio virtuale, e arti e mestieri terapeutici per i bambini più piccoli che cercano di elaborare una perdita.

I ricercatori sperano di incoraggiare i consulenti a essere consapevoli del significato della morte di un animale domestico per alcune persone e della necessità di convalidare i sentimenti di dolore per i loro amici a quattro zampe. "Quando un individuo perde un animale domestico, può essere un'esperienza traumatica, soprattutto data la forza dell'attaccamento, il ruolo svolto dall'animale nella vita dell'individuo, nonché le circostanze e il tipo di perdita", ha affermato infine Crossley.

Insomma, la speranza è che chi di dovere (come gli enti statali e governativi) prenda seriamente la questione, così per cercare di far superare al meglio questa dolorosa, e spesso ignorata, scomparsa.