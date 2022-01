La morte dei Blu-ray su PC: niente più 4K, Intel manda in pensione SGX

Il digitale sta prendendo il posto del fisico ormai da parecchio tempo, anche in termini di film e serie TV. Basti pensare all'enorme successo delle piattaforme di streaming, nonché alla possibilità di acquistare e noleggiare in digitale le pellicole e alla scomparsa dei lettori dai PC: sono rimasti in ben pochi a usare i Blu-ray su computer.

Eppure, siamo sicuri del fatto che la notizia che stiamo per darvi farà scendere una lacrimuccia sul volto di qualche appassionato. Infatti, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e BleepingComputer, Intel ha deciso di mandare in pensione la tecnologia SGX (Software Guard Extensions), che in parole povere è richiesta per "decodificare" i dischi (di mezzo c'è il DRM), così da prendere visione dei contenuti ad alta risoluzione.

Ve la facciamo breve, senza entrare troppo in tecnicismi: a partire dall'undicesima e dall'appena annunciata dodicesima generazione di processori Intel, non è più possibile riprodurre sul PC i Blu-Ray in 4K protetti con DRM. Pensate che i dischi Ultra HD protetti con DRM erano stati resi utilizzabili su computer mediante la generazione Skylake. In ogni caso, le indicazioni di Intel, come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, sono chiare: la tecnologia SGX non è supportata dai più recenti processori.

La questione è stata confermata anche dalle FAQ della nota azienda CyberLink, che ha evidenziato il fatto che non c'è molto da fare in merito. Tra l'altro, a quanto pare anche l'aggiornamento a Windows 11 potrebbe comportare problemi in termini di riproduzione, in quanto potrebbero sorgere "grattacapi" in termini di driver. Chiaramente non ci sono invece problemi utilizzando "vecchi" processori e versioni del software più datate, ma capite bene che l'era dei Blu-ray sta definitivamente tramontando.