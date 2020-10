Morte di massa della vita marina in Kamchatka: si stanno cercando le possiibli cause

Vi abbiamo parlato sulle nostre pagine della morte di massa di centinaia di migliaia creature marine, accaduta nella penisola di Kamchatka, in Russia. L'allarme è stato lanciato alla fine di settembre, quando i surfisti - dopo essere usciti dall'acqua - sperimentavano bruciore agli occhi e, successivamente, mal di gola e febbre.

Una squadra di sommozzatori di una riserva naturale statale ha osservato un gran numero di morti della vita marina a una profondità di 5-10 metri, secondo quanto ha affermato da Ivan Usatov della Riserva di Kronotsky. "Sono rimasti pochi pesci di grandi dimensioni, gamberi e granchi, ma solo un numero molto piccolo", ha dichiarato lo scienziato in un incontro con il governatore di Kamchatka, Vladimir Solodov.

Il WWF Russia ha già eliminato il petrolio dalla lista dei sospettati, poiché l'inquinante è una "sostanza trasparente altamente tossica e altamente solubile in acqua". Attualmente non sappiamo se questa sostanza sia naturale o creata dall'uomo. Gli scienziati stanno lavorando per rilevare la fonte dell'inquinamento.

"La risposta più ovvia riguardo la fonte dell'inquinamento è il sito chimico velenoso di Kozelsky", afferma Solodov. Il sito, aperto nel 1979 per lo stoccaggio di pesticidi, oggi non ha alcun proprietario legale. In questo luogo, infatti, gli ispettori hanno trovato sezioni di filo spinato tagliate e danni a una copertura protettiva. Il sito "solo secondo i resoconti ufficiali contiene circa 108 tonnellate di pesticidi e sostanze chimiche velenose".

Che abbiano trovato la fonte del contagio? Stiamo a vedere.