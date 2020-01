La morte di questo pesce ha portato alla luce il fiume più profondo del mondo

Un misterioso caso, riguardante la morte di alcuni pesci, ha portato i ricercatori a scoprire il fiume più profondo del pianeta: il fiume Congo. Questo è un luogo in cui rapide infuriate, potenti correnti e persino "cascate" sommerse dividono l'acqua, così come le catene montuose separano gli habitat sul pianeta.

Secondo una ricerca presentata il 12 dicembre 2019, al meeting annuale dell'American Geophysical Union (AGU), queste barriere fluviali impraticabili isolano le popolazioni ittiche e hanno plasmato la nascita di centinaia di specie. La prima occhiata degli scienziati nelle profondità del fiume Congo ebbe inizio più di un decennio fa, quando avvistarono pesci pallidi e ciechi che apparivano solo quando morivano. Una morte causata dalla sindrome da decompressione, in cui si formano bolle d'aria nel sangue e nei tessuti del corpo.

Nello sforzo di capire come ciò fosse possibile, i ricercatori hanno scoperto che alcune parti del fiume si trovavano a molte centinaia di metri sotto la superficie, più in profondità rispetto a qualsiasi fiume sulla Terra. Più di 300 specie di pesci si trovano solo nella parte bassa del fiume. Le rapide sono così potenti che separano fisicamente le popolazioni ittiche, spingendo nuove specie ad evolversi anche quando non c'è molta distanza fisica che separa gli animali dai loro parenti stretti.

"In un posto, abbiamo trovato questo pesce particolarmente strano", dichiara Melanie Stiassny, curatrice del Dipartimento di Ittiologia dell'American Museum of Natural History di New York. "È un ciclide cieco, depigmentato. Assomiglia molto a un pesce delle caverne, ma non ci sono grotte nel fiume. Quando è morto nella mia mano, si sono formate bolle sotto la sua pelle e sopra le sue branchie", un sicuro segno di sindrome da decompressione, afferma la donna. Ciò ha fatto nascere una domanda che i ricercatori non avevano precedentemente preso in considerazione: potrebbero esserci acque molto profonde nella parte inferiore del fiume Congo?

"I risultati che abbiamo ottenuto sono stati piuttosto sorprendenti: è profondo. Molto profondo", afferma Stiassny. Il fondo del fiume nella parte inferiore del Congo si trova a oltre 200 metri sotto la superficie. Sebbene il mistero del pesce morente possa essere stato risolto, c'è ancora molto da scoprire su questo fiume e sugli animali che vivono lì. Curiosamente, alcune delle popolazioni di pesci che sono isolate l'una dall'altra hanno comunque sviluppato tratti simili, in un processo noto come evoluzione convergente.