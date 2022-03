È morto a 74 anni Stephen Wilhite, il creatore delle GIF

È morto nella giornata di ieri, all'età di 74 anni, il creatore delle GIF Stephen Wilhite. Wilhite, stando a quanto riporta un'intervista della moglie Kathaleen realizzata da The Verge, aveva subito un'infezione da Covid negli scorsi giorni, che gli è stata fatale.

Wilhite è stato uno dei creatori del Graphic Interchange Format, o GIF, uno dei formati di immagine oggi più utilizzati sui social network e sul web in generale. Il formato era stato creato quando l'uomo lavorava per CompuServe, negli anni Ottanta. Wilhite ha comunque continuato a lavorare per la stessa azienda fino a inizio anni Duemila, quando è finalmente andato in pensione, scomparendo dalla scena dell'informatica e dedicandosi alle sue passioni, ovvero i viaggi, il campeggio e i modellini di treni.

Benché oggi le GIF siano perlopiù utilizzate per i meme sul web, in origine esse sono stati ideate per "distribuire grafiche ad alta qualità e in alta risoluzione" a colori, in un periodo storico in cui la velocità delle connessioni ad internet era una frazione di quella moderna. Kathaleen Wilhite ha spiegato ai microfoni di The Verge che il padre ha "inventato le GIF da solo. A dir la verità, le ha inventate a casa e le ha portate sul lavoro solo dopo averle perfezionate. Cercava sempre di immaginarsi tutto in testa, e solo poi si metteva a programmare al computer".

Wilhite ha anche posto fine al dibattito sulla pronuncia della parola GIF nel 2013, quando ha spiegato, in un'intervista rilasciata dopo aver ottenuto un Webby Lifetime Achievement Award, che "l'Oxford Dictionary accetta entrambe le pronuncie. Si sbagliano: si pronuncia "jif", con una G morbida. Fine della storia". Potete dare un'occhiata al breve video di accettazione del Lifetime Achievement Award di Wilhite in cima a questa notizia.

Secondo gli ex-colleghi di Stephen, egli avrebbe contribuito in vari modi all'informatica, risultando uno dei principali fautori del successo dell'azienda per cui ha lavorato lungo tutta la sua carriera. Il necrologio di Wilhite riporta che "nonostante tutti i traguardi che ha raggiunto, è rimasto un uomo gentile, umile e buono".