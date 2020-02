E' morto l'ex ingegnere Apple Larry Tesler, il papà del copia-incolla

Questo freddo giovedì di Febbraio inizia con una brutta notizia. E' infatti morto all'età di 74 anni Larry Tesler, il papà di alcuni degli strumenti più popolari ed ora presenti in praticamente tutte le interfacce informatiche. Ex ingegnere informatico Apple, è stato l'inventore del copia-incolla.

La notizia è stata data da Xerox sul proprio account ufficiale Twitter, su cui ha pubblicato il necrologio dell'informatico, che a quanto pare è morto lunedì scorso.

Entrato in Xerox nel 1973, Tesler lavorò con Tim Mott sull'editor di testo Gypsy che introdusse il metodo per copiare e spostare parti di testo. Fu anche la persona incaricata di mostrare a Steve Jobs il PARC nel 1979. Lo stesso Jobs, secondo quanto riportato da CNET, lo definì "una miniera d'oro" ed infatti fece di tutto per portarlo in Apple, dove ha lavorato per quasi 20 anni fino al 1993 come Chief Scientist.

Per il colosso di Cupertino ha lavorato su vari progetti tra cui Lisa, Newton e Macintosh. Ha anche il merito di aver convinto Apple ad investire in ARM: gli iPhone attualmente tra le mani di milioni di utenti beneficiano ancora di questo investimento.

Dopo aver lasciato Apple nel 1997, è passato ad Amazon, Yahoo e 23andMe. Le cause della morte non sono note.