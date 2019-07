Morto Fernando Corbató, il papà delle password e del personal computer

In un momento storico in cui i giganti tech si interrogano sull'effettiva sicurezza delle password, l'informatica perde Fernando Corbató, uno degli ingegneri informatici più influenti della storia dell'informatica, scomparso nella giornata di ieri all'età di 93 anni nella sua casa di Newburyport.

L'influenza di Corbató nel mondo della tecnologia è nota a tutti: nel corso della sua carriera accademica e scientifica presso il MIT, cominciata negli anni 60, ha contribuito all'avvento del personal computer ed è stato fondamentale nella creazione delle password di accesso.

Nei primi anni 60 si dedicò allo sviluppo di sistemi di time-sharing e fu il padre del progetto Compatible Time-Sharing System, che consentiva di accedere ad un singolo computer a più utenti da diverse località, tramite la linea telefonica. Il progetto spianò la strada al personal computer con le relative password, nel 1964.

Il Compatible Time-Sharing System, sviluppato nel 1961 per un computer IBM 7090/94, era anche il primo sistema operativo multi utente della storia dell'informatica, un concetto innovativo per l'epoca in quanto consentiva ad una macchina di eseguire diversi programmi assegnando ad ognuno di essi una porzione di tempo d'elaborazione.

L'invenzione più famosa è sicuramente la password, ancora attuale al giorno d'oggi nonostante le tecnologie di riconoscimento facciale e biometrico. La novità fu accolta con stupore da tutti, soprattutto dagli sviluppatori che lavoravano su sistemi informatici condivisi, che potevano proteggere i propri dati e lavoro da occhi indiscreti.

Il CTSS ha anche aperto la strada ad una prima versione della posta elettronica, la messaggistica istantanea e l'elaborazione di testi, in quanto consentiva ai programmatori di scrivere codice con un editor di testo chiamato QED.

Durante il suo lavoro presso il MIT, Corbató ha anche iniziato a lavorare su Multics, che ha avuto un'enorme influenza sui computer di oggi, dal momento che ha ispirato Unix ed è anche stato utilizzato da Dennis Ritchie che insieme a Brian Kernighan ha sviluppato il linguaggio di programmazione C.

Nel 1990 fu premiato con l'A. M. Turing Award per l'informatica.