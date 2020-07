Morto Loris Meliconi, l'inventore dell'iconico guscio salva telecomando

Come riportato dalla stampa nazionale, si è spento a 90 anni Loris Meliconi, l'imprenditore e fondatore dell'omonima azienda di Granarolo Emilia (in provincia di Bologna), che è diventata famosa per aver lanciato sul mercato il guscio anti urto e salva-telecomando e per lo spot del 1990 in cui si vedeva il telecomando cadere a terra e rimbalzare.

Ex portiere della pistoiese in Serie C, Loris Meliconi era nato nel 1930, ed a soli 32 anni interruppe l'attività sportiva per dedicarsi alle invenzioni casalinghe. L'azienda di famiglia è ancora attiva ed ora è guidata dai due figli, Patrizia e Riccardo.

La Meliconi è una delle aziende italiane più popolari, grazie alle sue invenzioni eccentriche ed innovative per la casa, tra cui la scopa-gomma. Negli ultimi anni ha evoluto le proprie attività sulla base delle esigenze del mercato, ed infatti è entrata nel settore delle smart tv, ma anche degli accessori audio-video per il mobile come cuffie ed auricolari.

Il primo prodotto lanciato sul mercato però fu il portapane con la serranda in lamiera, che soprattutto negli anni Settanta era un must nelle case italiane.

Ancora oggi, a distanza di anni dal lancio e nonostante la concorrenza sempre più agguerrita, il guscio salvatelecomando universale Meliconi è in vendita su Amazon.