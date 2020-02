Morto Mike Hughes: voleva provare che la Terra è piatta con un missile fai-da-te

Tragico schianto per "Mad" Mike Hughes, uno stuntman 64 anni che nella giornata di ieri si è lanciato dalla rampa di un camion nel deserto della California a bordo di un razzo fai da te, per provare che la Terra fosse piatta. L'uomo voleva voltare fino a 1500 metri di altezza per dimostrare attraverso alcune fotografie la sua teoria.

La "missione" però non gli è riuscita e, come si può vedere nel filmato presente in calce, dopo il decollo il paracadute si è staccato e l'ha fatto precipitare sul suolo senza attutire il colpo.

Lo stuntman era noto per essersi aggiudicato in passato il record di lunghezza di salto al suo terzo tentativo, ma questa volta il lancio era sponsorizzato da Homemade Astronauts, una serie tv con protagonisti dilettanti che cercano di costruire razzi. La puntata avrebbe dovuto vedere la luce sul canale americano Science Channel, il network che ha annunciato la morte del 64enne. Ne tweet si legge che Hughes è morto inseguendo il suo "sogno".

Non è la prima volta che su queste pagine discutiamo del tema dei Terrapiattisti: lo scorso Maggio abbiamo riportato la notizia del primo congresso tenuto a Palermo in cui gli esponenti del movimento hanno messo in discussione la veridicità della prima foto del buco nero.