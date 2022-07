È morto il panda maschio più anziano del mondo a 35 anni

La fine arriva per tutti, purtroppo. Recentemente An An, il panda maschio più anziano mai tenuto in cattività, è morto all'età di 35 anni in un parco divertimenti di Hong Kong. Arrivato nel parco nel 1999, la creatura è stata soppressa dopo che la sua salute, irrimediabilmente, è peggiorata.

"An An ha vissuto una vita piena che si è conclusa alla rispettabile età di 35 anni, l'equivalente di 105 anni nell'età umana", si legge nel comunicato stampa. "An An ci ha portato bei ricordi con numerosi momenti commoventi. La sua intelligenza e giocosità ci mancheranno molto." Il panda gigante maschio è stato donato nel 1999 a Hong Kong insieme a una femmina, di nome Jia Jia. Quest'ultima è morta nel 2016 all'età di 38 anni, rendendola il panda più anziano mai tenuto in cattività.

In natura, i panda vivono in genere dai 14 ai 20 anni (sapete a che cosa servono i loro colori?). Una volta raggiunta questa età smettono di riprodursi, a quel punto sono considerati "geriatrici" e sono soggetti a una serie di problemi di salute, inclusa la pressione alta, un disturbo che ha afflitto An An nelle sue ultime settimane.

Il 17 luglio, il protagonista della nostra triste notizia aveva smesso del tutto di assumere cibi solidi e beveva solo acqua infusa con elettroliti. Diverse settimane dopo, un team di veterinari ed esperti di conservazione del panda ha deciso di sopprimere l'animale per prevenire ulteriori sofferenze.

Un evento che spezza in cuore, ma adesso An An si trova in un luogo sicuramente più ospitale di quello in cui si trovava, dove potrà correre libero, dormire e mangiare bambù insieme a tutti i suoi simili.