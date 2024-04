È morto Peter Higgs: il teorico della 'Particella di Dio' che ha rivoluzionato la fisica

È morto dopo una breve malattia a 94 anni uno dei più grandi fisici del secolo scorso: il premio Nobel Peter Higgs, il fisico teorico che negli anni Sessanta ipotizzò l'esistenza di una strana particella che permette alla materia di dotarsi di massa.

Quella particella venne chiamata ingenuamente da alcuni giornalisti "Particella di Dio", un nome che turbò moltissimo gli scienziati di tutto il mondo, che preferirono di gran lunga cambiarlo omaggiando il grande scienziato inglese, definendolo il bosone di Higgs.

Higgs fu anche lo scopritore di un campo quantistico che garantisce la solidità del "Modello Standard", che permette agli scienziati delle particelle di descrivere le interazioni fondamentali della materia, ad esclusione dell'interazione gravitazionale.

Per anni gli scienziati di diversi centri di ricerca hanno utilizzato gli acceleratori di particelle per "fotografare la firma" del famoso bosone, in una vera e propria competizione scientifica che si concluse solo nel 2013, grazie all'attivazione del Large Hadron Collider del CERN a Ginevra, che presto sarà sostituito da un acceleratore ancora più grande. Nello stesso anno, Higgs ricevette il premio Nobel per la Fisica, insieme al fisico teorico belga François Englert.

Recentemente il CERN ha continuato a misurare nuove proprietà del bosone di Higgs, tra cui il suo decadimento, dimostrando come le equazioni sviluppate cinquant'anni fa dal fisico britannico erano quasi del tutto corrette.

Peter Higgs è nato il 29 maggio 1929 a Newcastle ed era membro della Royal Society inglese, oltre che professore emerito all'Università di Edimburgo. È stata la stessa università in cui ha lavorato per anni a diffondere la notizia della sua morte.

In passato Higgs attirò le antipatie di diverse istituzioni israeliane, rifiutando nel 2004 di ritirare il premio Wolf per la fisica, gestito da una fondazione israeliana, non condividendo le politiche aggressive e colonizzatrici di Israele nei confronti della Palestina.

