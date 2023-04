Se una mosca si posa sul tuo cibo, è ancora sicuro da mangiare? Ecco la verità

Le mosche sono forse le creature più fastidiosa del pianeta, soprattutto di notte quando iniziano a ronzare nella tua camera impedendoti di dormire. Altrettanto snervanti sono mentre c'è il cibo in tavola e c'è il rischio che possano posarsi sopra di esso. Se dovessero farlo, le cibarie sarebbero sicure lo stesso da mangiare?

In generale, il rischio è relativamente basso, ma ci sono alcuni fattori da considerare. Queste creature hanno infatti la tendenza a "vomitare" sul cibo che stanno per mangiare: sputano saliva ricca di enzimi per dissolvere parzialmente la pietanza e succhiarla attraverso la loro bocca.

Senza contare che trascorrono la maggior parte della loro breve vita nutrendosi di materiale organico in decomposizione, tra cui anche mucchi di escrementi. Per questo motivo ospitano sul loro corpo un numero molto alto di germi.

Una revisione scientifica è riuscita a identificare 130 agenti patogeni sopra le mosche domestiche come funghi, virus, parassiti e batteri, alcuni dei quali erano "specie gravi e pericolose per la vita." Gli agenti patogeni in questione sono capaci di causare un brutto attacco di intossicazione alimentare, tra cui vomito, nausea, mal di stomaco, diarrea e febbre.

Adesso la domanda è una: questi agenti patogeni sono abbastanza abbondanti da far ammalare una persona sana? Dipende dal tempo che la mosca è rimasta sul cibo. Se una singola mosca ha avuto un breve contatto con il cibo appena cucinato, la maggior parte degli esperti concorda che non è un grosso problema e non è necessario buttare il cibo.

Ovviamente, però, se diverse mosche si sono posate sul pasto pasto per ore (come l'immagine di copertina della notizia) allora è meglio gettarlo via. Complessivamente, quindi, il rischio per la salute di una mosca solitaria che si appoggia per pochissimo tempo con il cibo fresco è relativamente basso, specialmente se si ha un sistema immunitario relativamente forte.