Se una mosca si posa sul tuo vino, è ancora saggio berlo?

Immagina il momento: sei in casa tua, nel relax più sfrenato mentre gusti il tuo sauvignon blanc preferito, freddo come piace a te, e mentre ti prepari a gustarlo una mosca decide di fare un tuffo nel tuo calice. La prima reazione potrebbe essere quella di gettare via il vino, ma è davvero così? Scopriamo perché è davvero una pessima idea!

Le mosche da frutta, nonostante il loro nome possa suggerire il contrario, si nutrono di cibo in decomposizione e possono trasportare una varietà di batteri pericolosi come E. coli, Listeria, Shigella e Salmonella. Tuttavia, il vino ha delle proprietà davvero sorprendenti. Con una percentuale di alcol che varia dall'8 al 14% e un pH acido, è un ambiente ostile per i germi (ed è persino capace di resistere ai secoli).

Diversi studi di laboratorio hanno dimostrato che l'alcol e gli acidi organici presenti nel vino, come l'acido malico, possono inibire la crescita di batteri pericolosi. Inoltre, il freddo della bevanda può avere un effetto "scioccante" sul metabolismo dei batteri, rendendoli inattivi.

Non è tutto, perché anche se qualche germe dovesse sopravvivere all'ambiente ostile del vino, dovrebbe poi fare i conti con i fluidi acidi del nostro stomaco, notoriamente letali per i batteri e capaci di dissolvere la lama di un rasoio.

Quindi, a meno che non vi faccia schifo, potreste semplicemente rimuovere la mosca e continuare a godervi il vostro vino. Come dice un proverbio antico, tutto fa brodo (più o meno).