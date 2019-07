Alcuni moscerini mutanti riescono a vivere molto di più dei loro compagni senza mutazione

Un nuovo studio fa luce su un meccanismo genetico, collegato all'espressione di altri 219 geni, dei moscerini che riesce ad allungare la vita dei piccoli insetti del 22-23%.

Ebbene sì, sembra che un gruppo di mutanti dei comuni moscerini della frutta riesca ad avere una vita più lunga nonché una maggiore efficienza e resistenza agli stress metabolici rispetto ai loro fratelli che mancano di questa mutazione.

Lo studia analizza una particolare mutazione genetica del moscerino della frutta che colpisce un gene particolare, l’E(z), responsabile della modulazione nell’espressione di altri 239 geni. I mutanti hanno aumentato l’espressione genetica di alcuni geni addirittura del doppio.

I geni che vengono modulati da E(z) sono collegati a molte funzioni di tipo metabolico come, per esempio, il metabolismo dei lipidi, quello dei carboidrati, il metabolismo di alcuni farmaci e persino quello dei nucleotidi.

Non solo viene in qualche modo cambiato il metabolismo, ma rallenta anche l’invecchiamento cellulare del moscerino mutante e, nella risposta immunitaria, i geni mutanti vanno a toccare anche il ciclo cellulare e la biogenesi del ribosoma, un organello presente all’interno di tutte le cellule.

I moscerini mutanti risultano essere anche molto più resistenti dei loro compagni non mutati per quanto riguarda l’ipotermia, lo stress ossidativo e del reticolo endoplasmatico. Le mosche mutanti, avvertono i ricercatori, sono anche più fertili.

Ovviamente, studiare questa mutazione nel moscerino della frutta potrebbe portare, in futuro, ad aiutare a far luce ed a capire meglio come invecchiano i geni e le cellule umane. Magari, come dice lo stesso scienziato che ha diretto gli studi, Alexey Moskalev, questi risultati potrebbero contribuire ad aumentare la longevità degli esseri umani.

E infatti il Laboratorio di Tecnologie Geroprotector e Radioprotectror dove lavora il dott. Moskalev studia proprio tutti quei meccanismi molecolari e genetici che concorrono alla regolazione dell’aumento della vita e della longevità, del processo di invecchiamento quindi, ed alla resistenza allo stress ossidativo delle cellule.

Il Team scientifico del dipartimento, al momento, è riuscito ad identificare diverse dozzine di geni implicati, in un modo o nell’altro, in tutti i processi di invecchiamento e responsabili della longevità della vita umana.