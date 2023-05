Mostrare l'età col solo palmo della mano per comprare un drink? La tecnologia Amazon

È sabato sera ed è giunto il momento di smaltire la classica settimana (in cui non ne è andata dritta una) in un club a caso in cui il DJ gioca a fare la star ma in realtà sta semplicemente mettendo pezzi con un iPad. Siete maggiorenni ormai da tempo, ma un recente taglio della barba vi fa sembrare più giovani e dunque al bancone vi chiedono l'età.

Il problema è che, proprio come la settimana appena passata, anche voi state "barcollando" un po'. Ecco allora che la semplice estrazione della carta d'identità dal portafogli diventa un'operazione complessa. Chissà se vi è capitato davvero o meno di finire in una situazione di questo tipo, ma a quanto pare Amazon ha la soluzione.

Infatti, come riportato anche da The Verge e Gizmodo, nello stadio di baseball di Coors Field (in Colorado) si sta mettendo alla prova una tecnologia che sfrutta semplicemente il palmo della mano e un selfie per comprendere l'età di una persona. Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: sul portale ufficiale di Amazon le immagini mostrano esattamente la possibilità di acquistare un drink in questo modo.

D'altronde, la società di Andy Jassy intende espandere il tutto in ulteriori strutture già a partire dai prossimi mesi, in quanto il servizio Amazon One con verifica dell'età è pensato anche per bar, club e così via. All'estero, il tutto serve per verificare che una persona abbia più di 21 anni, che è l'età minima richiesta negli Stati Uniti d'America per poter acquistare una bevanda alcolica.

Per il resto, il funzionamento prevede una registrazione ad Amazon One (effettuata ovviamente prima di sabato sera, in quanto nella fase di registrazione va incluso anche un documento d'identità valido). In questo contesto, di mezzo ci sono dati di pagamento, immagini del palmo (che si può far scansionare nelle strutture adibite) e selfie, così da poter poi pagare e far verificare l'età al bancone senza troppi pensieri. In ogni caso, come ben potete immaginare, la nuova tecnologia di Amazon sta già attirando l'attenzione del Web (nonché l'ilarità di quest'ultimo).