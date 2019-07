Mostrati nuovi display MicroLED flessibili e trasparenti

In un video di ArmDevices.net registrato alla SID DisplayWeek 2019 è stato mostrato un display MircoLED da 7,56 pollici con pannello flessibile - completamente senza bordi e trasparente - con una retro luminosità molto elevata, composto da un substrato di poliammide e destinato ad applicazioni indossabili come gli smartwatch.

L’azienda dietro a questi pannelli, la PlayNitrade, ha sviluppato un processo chiamato “Mass Transfer” che accelera notevolmente la produzione consentendo di installare migliaia di chip MicroLed nel “backplan” del display.

Il pannello utilizza una matrice attiva di LED con una frequenza di aggiornamento standard di 60Hz che può essere aumentata a 120Hz o addirittura a 240Hz utilizzando driver diversi.

Lo schermo flessibile che era in mostra aveva uno spessore di soli 28 micron con un display ad una frequenza di 30Hz. La società prevede che la produzione di massa di questi pannelli inizierà tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo: molto dipenderà dalle intenzioni dei grandi produttori di dispositivi destinati al mercato consumer.

PlayNitrade dice di essere consapevole che il mercato in cui sta tentando di emergere è reso molto difficile a causa degli elevati costi di produzione dei MicroLED soprattutto in virtù dei bassi costi dei pannelli LCD, principale tecnologia utilizzata in ambito TV. Per il momento quindi l’intenzione è quella di dedicarsi ad applicazioni innovative che possano aprire nuovi mercati nel futuro prossimo.

In ogni caso per i fan delle Smart TV che non vedono l’ora di mettere le mani sulla tecnologia MicroLED è un’ottima notizia, in attesa che il mercato diventi competitivo e che questa nuova tipologia di display arrivi nei nostri salotti.