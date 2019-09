Mostri cosmici: ricercatori osservano il consumo di energia nei quasar

Un quasar è un nucleo galattico attivo estremamente luminoso, che può risplendere più di intere galassie con milioni di stelle. Si ritiene che una tale grande luminosità sia originata dall'attrito causato da gas e polveri che cadono in un buco nero supermassiccio.

In uno studio pubblicato sulla rivista Nature il 4 settembre, dei ricercatori hanno osservato - per la prima volta - la velocità con cui otto quasar ingurgitano cibo interstellare, il carburante per i loro buchi neri.

"Il buco nero supermassiccio al centro del quasar divora un enorme quantità di materiali vicini, che brillano prima di scivolare nel buco nero", afferma Hongyan Zhou, autore dello studio dell'Università della Scienza e della Tecnologia, che paragona il buco nero a un drago affamato.

Il materiale interstellare, prima di finire all'interno delle fauci del mostro cosmico, orbita intorno al buco nero e forma un disco di accrescimento. Più questo materiale si avvicina al buco nero, più diventa veloce.

I ricercatori non hanno osservato direttamente il materiale divorato dalle fauci del buco nero, perché la luminosità del disco di accrescimento "copriva" tutto il resto. Tuttavia, gli scienziati sono riusciti lo stesso ad osservare il gas, grazie alla creazione di una sorta di eclissi tra la Terra e il disco di accrescimento.

Poi, il team di Zhou ha utilizzato l'effetto Doppler per misurare la "velocità di caduta" del gas all'interno del buco nero: ben 5.000 chilometri al secondo. "Una velocità così elevata può essere accelerata solo dalla forte gravità del buco nero centrale", afferma infine Zhou.