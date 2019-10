Vi mostriamo come vengono creati i mostri di Stranger Things tramite VFX

Stranger Things è una delle serie più popolari del catalogo di Netflix. All'interno dei vari episodi che compongono l'universo narrativo ideato da Matt e Ross Duffer, compaiono anche numerosi mostri. Ma vi siete mai chiesti come vengono realizzate, all'atto pratico, queste creature? Ebbene, ce lo spiegano direttamente gli addetti ai lavori.

Infatti, dietro ai mostri che compaiono in "Stranger Things" c'è un team di persone che lavora agli effetti visivi (VFX), ovvero a tutti quei processi con cui un'immagine viene creata e/o modificata fuori dal contesto di una ripresa live action. In particolare, l'azienda che sta curando la popolare serie di Netflix è Rodeo FX, società che ha recentemente pubblicato dei video "dietro le quinte" su Vimeo (potete vederli qui sotto).

In questi ultimi, si vedono diverse tecniche utilizzare per "dare vita" al prodotto finale. Particolarmente interessante notare il continuo passaggio dai modelli iniziali utilizzati dagli addetti ai lavori per vedere come stava procedendo lo sviluppo delle varie scene all'effettiva riproduzione del contenuto finale arrivato su Netflix. Insomma, sicuramente i fan della serie ideata da Matt e Ross Duffer troveranno pane per i loro denti e anche coloro che si occupano di VFX potranno notare diversi spunti interessanti.

ATTENZIONE: i video presenti qui sotto potrebbero contenere spoiler per coloro che non hanno ancora visto la terza stagione di "Stranger Things".