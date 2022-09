Il 'mostro della Stein', quale colossale creatura danneggiò questa nave militare nel 1978?

Nel 1978, la USS Stein, una fregata della Marina degli Stati Uniti, venne attaccata da un nemico sconosciuto. Il sistema radar responsabile dell'identificazione delle minacce divenne inutilizzabile e l'imbarcazione fu costretta a raggiungere terra per le riparazioni. Quando arrivarono alla base, però, i membri dell'equipaggio rimasero sconvolti.

Il rivestimento in gomma "NOFOUL" della cupola del sonar era stato distrutto, con dei segni di graffi che coprivano circa l'8% della superficie. Nelle tracce di questi segni erano rimasti perfino quelli che sembravano dei "denti". La creatura indefinità che attaccò la nave venne chiamata "Stein Monster" e fu il biologo della Marina FG Wood a cercare una spiegazione.

Il mostro non era "nient'altro" che un gigantesco calamaro lungo circa 45 metri - grande quindi la metà della lunghezza della Statua della Libertà (quello che osserverete in questa immagine, ma che può darvi un'idea, è sensibilmente più piccolo). Potrebbe sembrare incredibile, ma è stato documentato che creature come queste si attaccano alle navi sulla superficie del mare mentre si avvicinano alla fine della vita.

Come facciamo a sapere che si trattava di un calamaro? Oltre il fatto che i "denti" trovati attaccati alla nave corrispondevano con la creatura (così come potrete osservare in calce alla notizia), sono stati trovati segni simili di attacchi anche sui capodogli, il loro unico predatore conosciuto. Può darsi, infatti, che la grande cupola dello Stein somigliasse a una balena e, per difendersi, la creatura decise di attaccare senza pensarci due volte.

Quello che è certo è che lo "Stein Monster" sarebbe probabilmente uno dei più grandi esemplari mai scoperti... non per questo i calamari sono considerati "parenti" del Kraken.