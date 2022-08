La mostruosa ondata di caldo cinese è una delle più terrificanti mai registrate

Questa estate è rovente. Ondate di caldo si stanno verificando in tutto il mondo e in alcune parti dell'Europa si sono registrate temperature mai viste prima. L'altra parte del mondo non se la sta passando di certo meglio e la Cina è attualmente alle prese con la peggiore siccità mai registrata e la più dura ondata di caldo di sempre.

Quest'ultima è potenzialmente una delle più lunghe mai viste al mondo e fino al 15 agosto stava durando per 64 giorni. Penserete che sia finita, ma non è così: nove giorni dopo (nel momento in cui stiamo scrivendo) le temperature devono ancora scendere e l'evento calorifico in Cina sta andando avanti per oltre 70 giorni.

Nel comune di Chongqing il termometro ha raggiunto i 45°C, il grado più alto mai registrato in Cina al di fuori della regione dello Xinjiang. Nel frattempo un terzo delle 600 stazioni meteorologiche lungo il fiume Yangtze del paese ha registrato le temperature più alte di sempre, con molte che hanno superato perfino i 40°C.

Tutte queste brutte notizie non arrivano da sole, perché le precipitazioni sono diminuite del 45% rispetto alla media e l'acqua nel corpo principale del fiume Yangtze - così come nei due principali laghi nel suo bacino - è scesa al livello più basso registrato (a questo proposito le "pietre della fame" sono un monito importante).

Il prezioso liquido blu del corso d'acqua fornisce benessere a centinaia di milioni di persone e la sua mancanza sta raggiungendo un tasso critico, soprattutto perché le prossime settimane sono un periodo chiave per il raccolto autunnale di riso, grano e altri raccolti nella zona.