Ecco la mostruosa quantità di microplastiche che ingeriamo ogni anno

Dovremmo preoccuparci delle microplastiche che stiamo generando. Ultimamente questi minuscoli pezzi di plastica sono stati trovati anche nel sangue umano e, questa settimana, i ricercatori dell'Università di Medicina di Vienna hanno pubblicato un nuovo studio che riassume tutte le nostre attuali conoscenze sulle particelle.

Ne esistono di due tipi:

Microplastiche , che hanno una dimensione compresa tra 0,001 e 5 millimetri e talvolta possono essere invisibili ad occhio nudo;

, che hanno una dimensione compresa tra 0,001 e 5 millimetri e talvolta possono essere invisibili ad occhio nudo; Nanoplastiche, particelle con dimensioni inferiori a 0,001 millimetri;

Secondo quanto affermato dal documento pubblicato sulla rivista Exposure and Health, coloro che bevono acqua da bottiglie di plastica ingeriscono quasi 90.000 particelle di plastica ogni anno (assumendo acqua dal rubinetto, questa cifra si può ridurre di più della metà).

"Un intestino sano ha maggiori probabilità di scongiurare un rischio per la salute", ha dichiarato il professore e coautore dello studio Lukas Kenner. "I cambiamenti locali nel tratto gastrointestinale, come quelli presenti nelle malattie croniche o persino in condizioni di stress, potrebbero renderli suscettibili agli effetti dannosi delle microplastiche".

Queste particelle sono state trovate perfino all'interno della placenta umana ed è importante iniziare a capire gli effetti di questi elementi, perché la quantità nel nostro corpo aumenta - quasi - giorno dopo giorno. Non solo: nella maggior parte degli esseri umani le microplastiche sono state trovate anche all'interno dell'urina.