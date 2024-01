Il mostruoso comportamento delle orche ci ricorda quanto siano intelligenti

Sulle coste Australiane, i ricercatori hanno potuto osservare una scena davvero raccapricciante: circa dodici orche si coordinano per cibarsi con ferocia delle carni di una delle creature più grandi della Terra: la balenottera azzurra.

Sebbene sia la prima volta che viene registrato un comportamento di questo tipo, non dovrebbe essere l’unico.

Le orche in questione (Orcinus orca), sono state avvistate ferire a more dei cuccioli di balena e sventrare interi squali, per banchettare con i loro fegati. Inoltre, nei mari di Spagna e Portogallo una piccola colonia di orche sta iniziando ad attaccare le imbarcazioni di passaggio.

Certo, leggere di questi episodi può urtare la sensibilità di molti, giustamente, ma per la scienza queste sono occasioni “speciali” per comprendere quanto questi predatori apicali siano intelligenti.

“Questi sono animali con un cervello incredibilmente complesso e altamente evoluto. Le parti del cervello associate alla memoria e alle emozioni che sono significativamente più sviluppate rispetto al cervello umano” ribadisce Deborah Giles, ricercatrice di orche presso l'Università di Washington e l'organizzazione no-profit Wild Orca a Worldsidekick.com.

Secondo Josh McInnes, un ecologo marino della University of British Columbia, non sarebbe così improbabile un cambiamento a livello anatomico del cervello delle orche: “Il cambiamento comportamentale può influenzare il mutamento anatomico in un animale o in una popolazione”.

Chissà quali altre manifestazioni di intelligenza ci mostreranno!