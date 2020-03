Questo mostruoso crostaceo potrebbe aver un vocabolario inaspettatamente diversificato

Con un peso di ben 4 chilogrammi, i granchi del cocco sono crostacei giganteschi, nonché i più grandi invertebrati terrestri del mondo. Secondo una nuova ricerca, queste inquietanti creature potrebbero avere un "vocabolario" inaspettatamente diversificato.

In precedenza, i ricercatori avevano scoperto che i granchi producevano quelli che sono stati identificati come degli "sciocchi", tuttavia non erano sicuri come e perché gli animali facessero quei rumori. Così, durante un nuovo studio, gli scienziati hanno registrato alcune interazioni tra maschi e femmine.

Durante le osservazioni, sia maschi che femmine, producevano quei rumori prima, durante e dopo l'accoppiamento. Tutti suoni differenti in ogni fase. Attraverso i filmati a raggi X, gli scienziati hanno scoperto che l'animale comunica attraverso sottili appendici note come scafognatiti. Quando le strutture vibrano, si agitano contro le pareti dei canali branchiali dei granchi per generare un suono. Modificando la velocità di vibrazione della struttura, le creature potrebbero produrre suoni multipli che variavano in frequenza e intervalli, secondo lo studio.

I granchi del cocco sono gli unici crostacei terrestri noti per esibire questo comportamento. Sebbene gli esperimenti nel nuovo studio abbiano registrato solo interazioni tra granchi maschi e femmine durante l'accoppiamento, le loro conversazioni potrebbero estendersi oltre gli incontri "amorosi". Tuttavia, servono ulteriori studi.