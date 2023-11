Mostruoso pitone di 90 chili viene catturato dopo che 5 uomini si siedono su di lui

Il secondo pitone birmano più grande mai scoperto in Florida è stato catturato in un modo straordinario. Questo gigante dei serpenti, trovato disteso su una strada nel Big Cypress National Preserve, è stato inizialmente scambiato per un alligatore a causa delle sue dimensioni imponenti.

"Era più di un serpente, era un mostro", ha dichiarato il conservazionista Mike Elfenbein a CBS News. La cattura di questo colosso è stata un'impresa eroica: uno degli partecipanti alla "caccia", Carter Gavlock, ha afferrato la coda del serpente per immobilizzarlo, ma l'uomo è stato trascinato via. "È stato un grande errore perché il serpente lo ha quasi portato nel canale. Non c'era nulla che potesse fare per fermarlo", ha aggiunto Elfenbein.

Alla fine, sono stati necessari cinque uomini per sedersi sul serpente e catturarlo. Il pitone pesava 90 chilogrammi e misurava 5,2 metri, diventando così il secondo più pesante mai catturato in Florida. Il record precedente era detenuto da un pitone di 98 kg catturato nel 2022. Questi serpenti, originari del sud-est asiatico, sono considerati una specie invasiva in Florida. Hanno una grande popolazione riproduttiva all'interno e intorno alle Everglades e si sono dimostrati devastanti per la fauna selvatica locale, nonostante gli sforzi degli ultimi anni per ridurne il numero.

I pitoni sono difficili da rilevare, il che rende le stime della popolazione complesse, ma si pensa che decine di migliaia di questi serpenti vivano in Florida. La ricerca dell'U.S. Geological Survey pubblicata quest'anno ha scoperto che più di 10.000 pitoni birmani sono stati catturati nello stato negli ultimi cinque anni. Nessuno sa esattamente come questa specie sia arrivata qui.

Negli anni '70, questi animali erano popolari nel commercio di animali domestici e potrebbero essere stati rilasciati sia accidentalmente che intenzionalmente. I pitoni birmani hanno iniziato a prosperare in Florida negli anni '80 e '90 e si sono diffusi in quasi tutto il sud della Florida. Limitare la diffusione è un obiettivo chiave della Florida Fish and Wildlife Commission, ed è legale per le persone cacciarli e ucciderli in modo umano.

Un po' com'è successo con questo rospo gigante trovato in Australia.