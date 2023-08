Ecco Mothra: la stella 'kaiju' potenziata dalla materia oscura

Un team di scienziati ha scoperto una stella estremamente lontana ma molto luminosa. Questo la colloca nella classe delle rarissime stelle "kaiju": astri che, proprio come i mostri del cinema giapponese, sembrano ingigantirsi a dismisura.

È stata battezzata Mothra in onore di uno dei kaiju più famosi del cinema, ma il suo potere non deriva da test nucleari o cose del genere. Secondo gli scienziati, infatti, l’aumento di luminosità della stella sarebbe un indizio della presenza di una grande quantità di materia oscura.

Osservare stelle singole come Mothra, distante oltre 10 miliardi di anni luce, è praticamente impossibile anche per le incredibili capacità osservative del James Webb Telescope. Questa stella, tuttavia, sembra ingrandita con una lente gravitazionale dovuta alla presenza di qualcosa tra noi e lei. I ricercatori ritengono che gli ammassi di galassie che possiamo osservare nella regione di spazio che ci separa da Mothra, da soli non possano bastare a spiegare il fattore di ingrandimento di oltre 4000 volte. Ciò suggerisce la presenza di una galassia nana composta quasi interamente da materia oscura, il collante invisibile dell'Universo.

Il team di ricerca ha cercato inoltre di determinare le caratteristiche di Mothra, combinando i dati del Hubble Space Telscope con quelli del JWST. Mothra è probabilmente un sistema binario composto da due stelle supergiganti, una rossa e una blu. La stella rossa è più fredda e fioca, con una luminosità di 50.000 Soli. La stella blu è molto più calda, e raggiunge la luminosità di circa 125.000 Soli.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: perché "Mothra" e non "Godzilla"? In realtà Godzilla era già stato scoperto l’anno scorso dallo stesso team di ricerca ed è lui l’astro più luminoso tra i kaiju, il vero King of the Monsters.