Questo è uno dei motivi per cui non si dovrebbero MAI acquistare i Carlini

I ricercatori del Royal Veterinary College del Regno Unito hanno pubblicato qualche giorno fa i risultati di uno studio sulla salute dei carlini sulla rivista Canine Medicine and Genetics. I loro risvolti non sono stati sicuramente rosei, anzi tutto il contrario.

C'è una crescente preoccupazione per gravi problemi di salute e benessere della razza. Secondo quanto affermato dai ricercatori sulla rivista (qui potrete trovare il documento), le vertebre di questi animali sono incasinate, riescono a malapena a respirare e sono predisposti a quasi ogni possibile malattia.

La causa di tutto ciò è nostra, poiché gli esseri umani li hanno allevati in questa forma per la loro "carineria". "Sappiamo che diversi gravi problemi di salute sono collegati alla forma estrema del corpo dei Carlini che molti umani trovano così carini", ha affermato in una dichiarazione il dottor Dan O'Neill, professore associato presso l'RVC e autore principale dello studio. "È ora di concentrarci sulla salute del cane piuttosto che sui capricci del proprietario".

Purtroppo la questione non è nuova e si parla dell'argomento dal 2016, quando sul Guardian i carlini vennero definiti un "disastro anatomico". La British Veterinary Association (BVA) ha raccomandato di pensarci due volte prima di acquistare uno di questi cani. La questione potrebbe essere una doccia fredda per molti, ma parlare del problema è un inizio per risolverlo... anche se la selezione genetica esiste con tutte le razze canine.