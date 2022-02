Ecco i motivi per cui NON dovresti mai visitare l'Antartico

Potreste non crederci, ma una delle zone più inospitali per gli esseri umani, l'Antartico, sta diventando una meta discretamente popolare tra tutti i turisti. Durante la stagione 2019-20, il numero di visitatori ha raggiunto le 74.000 unità, con la stragrande maggioranza delle persone che ha deciso di attuare un viaggio in nave.

Questa attività, che si prevede aumenterà in futuro, lascia un'impronta fisica con conseguenze durature. La spazzatura creata dai turisti e dai numerosi scienziati che si trovano in oltre le 70 stazioni di ricerca deve essere rimossa dal continente; secondo il Trattato sull'Antartide, rifiuti e rifiuti umani vengono trasportati in aereo o spediti fuori dal continente per essere smaltiti a latitudini più calde.

Tuttavia, alcune forme di "spazzatura umana" non si allontanano dal continente. Mentre bruciamo carburante per il riscaldamento, o per muoverci con mezzi terrestri, navali e aerei, le nostre attività rilasciano particelle di "carbone nero" (fumo e fuliggine). Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications ha controllato i livelli di black carbon nella neve vicino agli insediamenti umani.

Tutti i campioni provenienti da insediamenti umani vicini hanno mostrato livelli di carbonio nero molto al di sopra dei tipici livelli antartici, un chiaro segno di emissioni umane. La neve piena di questo "black carbon" potrebbe sciogliersi prima poiché la sua "albedo" - ovvero il modo in cui la neve respinge la luce - potrebbe essere inferiore.

Gli autori calcolano che tutte le viste umane tra il 2016 e il 2020 hanno complessivamente sciolto circa 83 tonnellate di neve, in gran parte a causa delle emissioni delle navi da crociera. Lo stesso vale per le attività scientifiche, ma almeno quest'ultime hanno senso d'esistere. Insomma, con le temperature "tropicali" che ci sono in Antartide ultimamente, ci saranno sempre più persone che visiteranno queste lande ghiacciate.