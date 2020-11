Per quale motivo alcuni animali dormono così tanto?

Perché alcuni animali tendono a dormire tutto il tempo? La scienza non sa ancora rispondere a questa domanda. Alcuni ricercatori hanno identificato le relazioni tra il sonno e la funzione animale, come la capacità di una creatura di combattere la malattia o consolidare i ricordi, ma non descrivono necessariamente lo scopo delle loro dormite.

Gli esseri umani dormono in media 7-8 ore, alcuni pipistrelli 20 ore al giorno mentre un elefante solo 2 ore a notte. Degli studi hanno dimostrato che, in mancanza di sonno, i corpi di vari animali iniziano a "guastarsi", suggerendo quanto sia essenziale per queste creature (perfino i pesci lo fanno). Quindi viene da chiedersi: perché la quantità non è sempre simile? In particolare tra animali strettamente imparentati, come i mammiferi?

Un'idea, descritta sulla rivista Nature nel 2005, è che il sonno nei mammiferi abbia a che fare con le dimensioni del corpo e la loro dieta. Più sono grandi i mammiferi, di meno sonno hanno bisogno, in particolare gli erbivori. La ragione potrebbe essere la seguente: le creature più grandi hanno bisogno di più cibo e passano il loro tempo a mangiare, invece che dormendo.

Tuttavia, la questione è ancora molto più complicata di così, poiché il sonno è complesso, difficile da misurare negli animali selvatici e ancora più difficile da interpretare. Solo perché un gatto domestico dorme 18 ore al giorno non significa che abbia bisogno di tutto quel tempo per essere al massimo, semplicemente potrebbe farlo per comodità, quando la disponibilità di cibo è bassa o semplicemente perché non c'è nient'altro da fare.

Una cosa è certa: così come negli esseri umani, anche negli animali il sonno è ancora un mistero da decifrare.