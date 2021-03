Ecco per quale motivo le balene non si ammalano di cancro

I tumori si verificano quando le mutazioni genetiche inducono le cellule a riprodursi troppo rapidamente. Più si vive, più possibilità c'è che avvengano queste mutazioni. Le grandi creature, che hanno molte più cellule, dovrebbero sviluppare tumori più frequentemente. Questo non è il caso delle balene, per quale motivo?

Poiché le balene vivono così a lungo, sono esposte a numerosi agenti patogeni; hanno quindi potenzialmente sviluppato dei geni per proteggerli da queste malattie, soprattutto quelle legate dai meccanismi di riparazione del DNA.

Così gli esperti in un nuovo studio hanno sequenziato il codice genetico di queste creature e creato una "mappa" dei geni delle balene e di altri 15 animali correlati. Dopo averli confrontati tutti, gli addetti ai lavori hanno trovato 71 geni oncosoppressori che sono stati duplicati nelle balene studiate. Qui è stato scoperto anche il gene CXCR2, che si ritiene possa regolare la funzione immunitaria, la diffusione dei tumori e il danno al DNA.

Dopo questa scoperta gli scienziati potrebbero utilizzare i risultati per creare geni soppressori dei tumori in animali più piccoli come gli esseri umani. "Sarebbe interessante studiare l'effetto di quelle varianti identificate nelle balene nelle cellule umane. Una tale via di indagine potrebbe portare alla comprensione di nuovi percorsi che servono a migliorare i meccanismi cellulari che proteggono contro i danni al DNA, il cancro e invecchiamento", scrivono i protagonisti dello studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the Royal Society.

Ovviamente c'è ancora molta strada da fare per capire come questi risultati possano aiutare gli esseri umani, ma abbiamo comunque una nuova strada da esaminare per una potenziale cura.