Perché in Italia sta facendo un caldo così insopportabile ed infernale?

Il 2023 potrebbe essere l'anno più caldo mai registrato, con ondate di calore che stanno bruciando Asia, Europa e Nord America. Tuttavia, per quale motivo c'è così caldo ultimamente? La parola agli esperti.

Quest'anno è tornato il fenomeno del riscaldamento del Pacifico noto come El Nino, che sta surriscaldando gli oceani. "Questo potrebbe aver fornito un po' di calore supplementare all'Atlantico del Nord, anche se l'evento El Nino è appena iniziato, quindi è probabile che questo sia solo una piccola parte dell'effetto", scrive Robert Rohde del gruppo di monitoraggio delle temperature Berkeley Earth.

Il riscaldamento dell'Atlantico potrebbe essere stato accentuato anche da una diminuzione di due sostanze che di solito riflettono la luce solare lontano dall'oceano: la polvere dal deserto del Sahara e gli aerosol di zolfo provenienti dal carburante delle navi. Rohde ha notato che ci sono stati "livelli eccezionalmente bassi di polvere proveniente dal Sahara negli ultimi mesi", a causa di venti atlantici insolitamente deboli.

Gli oceani, quando sono più caldi, influenzano direttamente i modelli meteorologici terrestri, provocando ondate di calore e siccità in alcuni luoghi e tempeste in altri. "L'atmosfera più calda assorbe l'umidità e la scarica altrove", afferma Richard Allan, professore di scienze climatiche all'Università di Reading.

Ovviamente all'equazione dobbiamo aggiungere anche il cambiamento climatico, che ha reso le ondate di calore "più frequenti e più intense in quasi tutte le regioni terrestri dagli anni '50", secondo il rapporto globale di quest'anno del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC). "Le ondate di calore di questo mese non sono un singolo fenomeno, ma diversi che agiscono allo stesso tempo", dichiara Robert Vautard, direttore dell'Istituto climatico Pierre-Simon Laplace in Francia. "Tutti sono rafforzati da un fattore: il cambiamento climatico."

Insomma, la colpa non sembra essere di un singolo evento, ma di tanti su scala globale che vengono alimentati dal nostro impatto sul mondo.