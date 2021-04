Per quale motivo i cani mangiano l'erba? Ecco la possibile risposta

Vi sarà sicuramente capitato di portare il vostro cane a passeggiare e, mentre sta annusando in giro, lo vedete intento a mangiare qualche filo d'erba. Non è sicuramente il loro piatto preferito e inoltre il pesante contenuto di cellulosa rende quasi impossibile per un cane digerire completamente la pietanza. Allora, perché mangia l'erba?

C'è una voce comune che concorda quanto segue: "i cani mangiano l'erba quando hanno mal di stomaco", semplicemente perché dopo averla mangiata vomitano. Tuttavia, in uno studio che esamina le abitudini alimentari dei cani, i ricercatori hanno scoperto che il 79% dei cani dello studio aveva mangiato dell'erba in passato.

Solamente il 9% di questi cani stava male e solo il 22% di loro ha vomitato dopo aver mangiato l'erba. Dunque, quello che si dice sul mangiare l'erba in realtà è sbagliato? Anche se potremmo non comprendere mai appieno questo comportamento, l'attuale spiegazione principale è che in realtà potrebbero semplicemente godersi dell'erba e basta.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che cani e lupi potrebbero essere onnivori e traggono benefici alimentari dal mangiare erba o bacche. Inoltre, l'erba è una fantastica fonte di fibre, qualcosa che può facilmente mancare nella dieta dei cani medi e, quando la mangiano, potrebbero semplicemente integrarla alla loro alimentazione.

Quindi, molto probabilmente, questo vegetale non viene mangiato quando stanno male, ma solamente per esigenze alimentari.