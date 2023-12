Per quale motivo quasi tutti i cani hanno gli occhi marroni? Ecco il perché

Gli occhi marroni sono una caratteristica dominante all'interno del mondo canino, ma per quale motivo? Una recente ricerca suggerisce che questa peculiarità sembra essere il risultato di una selezione umana inconscia.

Gli scienziati hanno scoperto che gli umani tendono a percepire i cani con occhi scuri come più giovani e amichevoli rispetto a quelli con occhi chiari. Questa preferenza potrebbe aver guidato la selezione di cani con iridi più scure nel corso della domesticazione. La ricerca, condotta da un team di scienziati in Giappone, ha analizzato le iridi di 22 lupi grigi con vari colori del mantello e 81 cani domestici di 35 razze principali.

Lo studio, pubblicato su Royal Society Open Science, ha rivelato che i cani domestici tendono ad avere iridi significativamente più scure e rosse rispetto ai loro cugini lupi, che hanno occhi gialli (a proposito, loro scodinzolano?). Questo suggerisce che, nel corso della domesticazione, gli umani possano aver selezionato cani con occhi scuri per la loro apparenza più amichevole e giovanile.

Per testare la percezione di amichevolezza, i ricercatori hanno utilizzato 12 immagini di cani, modificando digitalmente il colore dei loro occhi e chiedendo ai partecipanti di valutare i tratti della personalità dei pet, come l'amichevolezza, l'affidabilità e l'aggressività. I risultati hanno mostrato che i partecipanti valutavano i cani con occhi scuri come più amichevoli e meno maturi rispetto a quelli con occhi chiari.

La ricerca suggerisce, insomma, che un'iride più scura rende più difficile distinguere la dimensione della pupilla, dando l'illusione di una pupilla grande, associata alla nostra percezione di essere più infantile. Gli umani tendono ad associare le pupille grandi a creature giovani che richiedono la nostra cura, il che potrebbe spiegare la preferenza per i cani con occhi scuri.

Un po' lo stesso meccanismo del miagolio del gatto, evoluto per comunicare con noi.