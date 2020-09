Per quale motivo ai cani piace seppellire le cose?

Il comportamento dei nostri migliori amici a quattro zampe può essere difficile da capire. Ad esempio, perché hanno l'abitudine di seppellire le cose in giardino? Oppure, qualora non abbiano a disposizione un cortile, perché nascondono il loro giocattolo preferito tra i cuscini della vostra abitazione?

Come molti dei loro comportamenti - come ad esempio correre nel sonno - scavare fa parte del loro istinto. Da dove viene questo impulso? Prima che i cani fossero addomesticati e avessero a disposizione del comodo e squisito cibo posto in una ciotola, dovevano procacciarsi il cibo da soli ovviamente.

Se riuscivano ad accalappiarsi un pasto, era importante impedire agli altri cani di farne uso. Per questo motivo, infatti, per proteggere le loro scorte di cibo non potevano far altro che seppellirlo. Nascondere il cibo sotto lo sporco e l'oscuro terriccio ha aiutato queste creature a mantenere gli altri cani lontani dal buono profumo del cibo.

Questo comportamento persiste ancora oggi e può anche manifestarsi quando un cane ha più cibo nella ciotola di quanto riesca a mangiarne. Tuttavia, il cibo non è solo l'unico motivo dietro questo comportamento. Se i vostri cani hanno afferrato qualcosa di vostra proprietà, come il telecomando di un televisore o le vostre ciabatte preferite, potrebbero esprimere il desiderio di giocare.

Alcune razze di cani sono più inclini a farlo rispetto ad altre: come ad esempio Terrier, bassotti, beagle, basset hound e zwergschnauzer. Ovviamente, però, qualsiasi cane esibirà questo comportamento.