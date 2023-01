Vi abbiamo spiegato a cosa servono le gobbe dei cammelli e perché i leoni hanno le criniere, ma oggi vogliamo spiegarvi per quale motivo ai cavalli vengono messi i ferri. Una tecnica antica che viene usata da molto tempo nella storia umana.

Per capire la motivazione dobbiamo fare un piccolo viaggio nel tempo: i cavalli (Equus caballus) vennero addomesticati per uso umano e allevati selettivamente per le prestazioni e indossano le loro "calzature" perché le loro zampe sono molto delicate e quindi necessitano di una protezione aggiuntiva contro l'usura.

L'esterno dello zoccolo è un materiale simile a un corno che cresce continuamente e deve essere tagliato in continuazione (un po' come le unghia delle persone). Il ferro di cavallo, oltre a mantenere correttamente la forma della zampa, la protegge dal terreno accidentato, come sabbia e rocce, che può causare l'usura dell'esterno, esponendo lo zoccolo interno molto sensibile al dolore.

Tali limitazioni, quindi, avrebbero potuto rendere inutilizzabili gli equini sui campi di battaglia o durante il raccolto, per questo motivo sono stati aggiunti i ferri per renderli più resistenti. Nel caso ve lo stesse chiedendo no, la ferratura non è dolorosa per l'animale, poiché non ci sono vasi sanguigni o nervi nella parete dello zoccolo.

Quindi se il ferro è inchiodato correttamente l'operazione non è dolorosa. Questa pratica, inoltre, allunga sensibilmente la vita dell'equino poiché evita azzoppamenti e altre complicazioni che potrebbero costringere l'animale a non camminare.