Per quale motivo le varie ere glaciali della Terra sono giunte al termine?

Come sono finite le varie ere glaciali della Terra? Un nuovo studio dell'Università di Melbourne ha cercato di rispondere. Quando l'angolo di inclinazione dell'asse terrestre si è avvicinato a valori più alti, estati più lunghe e più "potenti" hanno sciolto le grandi calotte glaciali dell'emisfero settentrionale, creando un periodo interglaciale.

Si tratta, infatti, di un periodo caratterizzato da un innalzamento delle temperature medie globali del clima terrestre e dal progressivo ritiro dei ghiacciai che raggiungono estensioni limitate. I ricercatori stanno ancora cercando di capire quanto spesso si verificano questi periodi e quando se ne verificherà un altro.

Il team dietro lo studio ha combinato i dati di alcune stalagmiti che si trovano in Italia con le informazioni dei sedimenti oceanici perforati al largo delle coste del Portogallo. "I colleghi dell'Università di Cambridge e dell'Istituto Portoghese del Mare e dell'Atmosfera del Portogallo hanno compilato registri dettagliati della risposta del Nord Atlantico al collasso della calotta glaciale", afferma il professor Russell Drysdale. "Abbiamo potuto identificare negli strati di crescita delle stalagmiti gli stessi cambiamenti che venivano registrati nei sedimenti oceanici. Questo ci ha permesso di applicare le informazioni sull'età dalla stalagmite al quelli dei sedimenti oceanici, che non possono essere datati per questo periodo di tempo."

Utilizzando tecniche di datazione radiometrica, il team ha determinato l'età di due periodi di fine glaciale avvenuti circa 960.000 e 875.000 anni fa. Le epoche suggeriscono che l'inizio della fine di entrambi i periodi sono coerenti con gli aumenti dell'angolo di inclinazione della Terra. Questi aumenti producono estati più calde nelle regioni in cui si trovano le calotte glaciali dell'emisfero settentrionale, causandone lo scioglimento.

"Un confronto di questi risultati con dati precedentemente mostra che questo modello è stato una caratteristica ricorrente degli ultimi milioni di anni", continua Drysdale. In futuro, il team continuerà con le loro ricerche, per determinare gli altri cambiamenti avvenuti sul nostro pianeta.