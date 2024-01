Per quale motivo si sono evoluti i funghi allucinogeni? Questa è la risposta

La scienza ha recentemente svelato che i funghi psichedelici, noti per i loro effetti alteranti la mente, esistono da ben prima dell'estinzione dei dinosauri. Il genere di funghi Psilocybe, che include specie come il Psilocybe cubensis, ha sviluppato la capacità di produrre il composto psilocibina quasi 70 milioni di anni fa.

Circa 165 specie diverse di funghi Psilocybe sono state identificate in tutto il mondo, la maggior parte delle quali possiede proprietà psicoattive. Nonostante la loro popolarità sia come droghe ricreative che come strumenti terapeutici, solo nel 2017 sono stati identificati i geni alla base della biosintesi della psilocibina.

Questo composto viene sintetizzato da un gruppo di quattro enzimi che convertono l'amminoacido triptofano in psilocibina, i cui geni sono raggruppati in quello che è noto come un cluster genico biosintetico (BGC). Fino ad ora, tuttavia, questo BGC era stato identificato solo in cinque diverse specie di Psilocybe, rendendo difficile tracciare la storia evolutiva di questi geni.

Per risolvere questo, gli autori dello studio hanno confrontato i genomi di 71 diversi funghi analizzando la distribuzione di 2.983 geni per creare una sorta di albero genealogico genetico noto come filogenesi. Il risultato? Il BGC della psilocibina è apparso per la prima volta circa 67 milioni di anni fa.

Sulla base delle analisi dei ricercatori, la psilocibina è apparsa per la prima volta in specie di funghi che marciscono il legno, ma è stata successivamente trasferita a quelli che crescono nel suolo e negli escrementi animali. Quindi, perché il composto si è evoluto in primo luogo? Dato il fatto che gli animali non umani sono stati osservati solo raramente mentre consumano funghi, gli autori dello studio affermano che la psilocibina non è stata probabilmente mai destinata a grandi creature.

D'altra parte, "le interazioni fungo-insetto sono antiche e diffuse e forniscono un'ipotesi più logica per lo sviluppo della psilocibina come difesa chimica nei funghi", scrivono i ricercatori. "Ad oggi, questa è stata l'ipotesi più comunemente affermata per il ruolo ecologico della psilocibina, ma mancano ancora studi empirici."

Sebbene plausibile, questa teoria è in qualche modo indebolita dal fatto che gli insetti predano regolarmente i funghi Psilocybe o depongono le uova in essi. Ciò suggerirebbe che o gli insetti abbiano sviluppato un certo grado di immunità alla psilocibina, o che il composto non sia mai stato destinato a scoraggiare gli insetti in primo luogo.

In definitiva, i ricercatori non sono in grado di spiegare perché i funghi siano diventati psichedelici, anche se, qualunque sia la ragione, questi risultati rivelano che è stato un lungo viaggio... da tutti i punti di vista. Addirittura c'è chi dice che dobbiamo la nostra intelligenza a questi strumenti psichedelici.