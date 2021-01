Per quale motivo i gatti amano così tanto l'erba gatta?

Vi sarà certamente capitato di vedere la reazione dei gatti, magari in qualche video, di fronte all'erba gatta. Se non sapete di cosa stiamo parlando, vi basti sapere che ne sono totalmente assuefatti e ne sono pazzi. Vale la pena chiedersi: per quale motivo?

Non solo l'erba gatta, anche l'Actinidia polygama (chiamata anche vite d'argento o matatabi) è molto amata dai felini. Sia l'erba gatta che la vite d'argento contengono molecole biochimiche simili fondamentali per comprendere il comportamento che vediamo in questi animali. Ricercatori giapponesi e britannici hanno studiato questa risposta per capire il motivo di tanta "dipendenza".

Sono due sostanze chimiche in particolari, nepetalattone e nepetalattolo, ad attrarre i gatti. Il motivo è semplice, queste creature si sono evolute per amare l'erba gatta, in quanto potrebbe proteggerli dalle zanzare e possibilmente da altri parassiti. In un esperimento, con i risultati pubblicati sulla rivista Science Advances, i ricercatori hanno notato una cosa.

Subito dopo aver dato ai gatti la possibilità di strofinare carta imbevuta di nepetalattolo, i felini avevano meno possibilità di essere punti dalle zanzare. Inoltre, gli addetti ai lavori hanno notato un meccanismo nel loro cervello legato al sentimento di "felicità" dopo che ne fanno uso. La ricerca ha anche osservato che circa il 30% dei gatti domestici non ha avuto effetti dall'erba gatta e il 20%, invece, non ha avuto effetti alla vite d'argento.

Altra curiosità che volete conoscere sui gatti? Ad esempio, quante ore dormono al giorno? E perché molto spesso lo fanno nel luogo più alto della casa?