Per quale motivo i gatti amano sedersi sui portatili dei propri padroni?

Ti sei mai chiesto perché il tuo gatto o il gatto del tuo amico continua a sedersi sul portatile mentre viene utilizzato? Questo atteggiamento è molto comune tra i nostri amici a quattro zampe quindi anche se non ne possiedi uno, sicuramente lo avrai visto da qualche parte.

In realtà non è ancora stato effettuato nessun esperimento scientifico che risponda alla domanda, tuttavia, gli esperti comportamentali hanno proposto alcune tesi molto probabili.

Si è sentito parlare di "imitazione". Un recente studio ha mostrato che i gatti possono imitare le nostre azioni, ma non sembra questo il caso secondo il dottor David Sands, esperto in psicologia animale da oltre 25 anni, che ha infatti spiegato che il solo vederci stare al pc non è qualcosa che un gatto vorrebbe imitare.

Lo specialista ha escluso anche la possibilità che i gatti siano attratti dal calore generato dal portatile, altra tesi famosa su internet. "I laptop emettono calore ed è vero che gli spazi caldi attirano i gatti ma gli stessi non siedono vicino ai termosifoni, ad esempio." Ha detto.

"Tu non sei in grado di annusarlo ma un gatto può annusarti su tutta la tastiera" ha continuato Sands, ed in effetti potrebbe essere questo uno dei motivi. Utilizzando il laptop, noi depositiamo regolarmente il nostro odore sulla tastiera del computer.

"I gatti sono come delle macchine che funzionano grazie all'olfatto. Il loro mondo riguarda l'odore, la loro vista è sviluppata per la caccia notturna e questo implica un grande sviluppo del loro olfatto."

Secondo l'esperto è tuttavia molto più probabile che il gatto cerchi di coprire il tuo odore, col suo. "É tutta una questione di proprietà, in questo modo il tuo gatto sta dicendo 'io ti possiedo'. Le persone credono che i gatti si sfregano addosso a loro per esprimere amore ma in realtà lo fanno più per possessività. Più ti staranno vicino, più ti impregneranno del loro odore."

I gatti sono naturalmente predatori e sebbene siano stati molto addomesticati col tempo, tenderanno sempre a comportarsi come creature "non socievoli". I loro atteggiamenti sono singolari, come la ricerca dei luoghi più alti per appisolarsi, ma di fatto anche questo li rende così amati da tutti!