Questo è il motivo che i gatti Maine Coon vengono chiamati i 'cani' del mondo felino

I felini sono felini e i canidi sono canidi. Questo non lo mette in dubbio nessuno, tanto meno i padroni che sanno che le differenze tra le due specie sono abissali. Tuttavia, i Maine Coon sono una razza di gatti che sfida le convenzioni e che, con la sua intelligenza e la sua voglia di compiacere, mostra tendenze sorprendentemente canine.

Contrariamente a quello che pensano tutti i padroni di un micio, questi gatti rispondono bene all'addestramento, proprio come i cani. Il Maine Coon è un felino grande e socievole e per questo viene definito "il gigante buono"; soprattutto a causa delle sue dimensioni e il fitto mantello di pelliccia che aiuta il pet a sopravvivere nel clima rigido del Maine (negli Stati Uniti).

Le creature possiedono un'intelligenza superiore alla media, il che li rende relativamente facili da addestrare. Sono noti per essere fedeli alla loro famiglia e cauti con gli estranei (come tutti i mici d'altronde), ma sono indipendenti e non appiccicosi (altra caratteristica simile con la maggior parte dei felini).

Tuttavia, la sua disposizione gentile rende la razza consigliata per tutti coloro che hanno già dei cani, altri gatti e bambini in casa. Molti Maine Coon sono affascinati dall'acqua e alcuni ipotizzano che questo tratto della personalità derivi dai loro antenati, che sono stati a bordo delle navi per gran parte della loro vita.

Insomma, tutti i mici sono unici, ma i Maine Coon si distinguono sicuramente per la loro intelligenza. A proposito, ecco la razza canina più intelligente di tutte.