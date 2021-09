Per quale motivo Giove ha così tante lune intorno a sé?

Giove è il pianeta più grande del nostro quartiere galattico, con una massa più del doppio rispetto a tutti i corpi del nostro Sistema Solare. Questa sua incredibile mole, permette al corpo celeste di possedere 79 lune confermate, che girano intorno al gigante gassoso a causa della sua attrazione gravitazionale. Ma non solo.

Ce ne potrebbero essere molto di più intorno a Giove e, contrariamente a quello che state immaginando, è Saturno che ha il maggior numero di lune del Sistema Solare, con ben 82. Tuttavia, ci sono buone ragioni per credere che Giove abbia di gran lunga il maggior numero di lune del nostro sistema galattico.

Nel settembre 2020, gli astronomi dell'Università della British Columbia hanno identificato 45 lune con un diametro di oltre 800 metri... concludendo che potrebbero esistere più di 600 di queste piccole lune in orbita attorno a Giove. Questi corpi celesti sono attualmente in fase di studio, e ci vuole moltissimo tempo per identificare per verificare in modo affidabile le loro orbite.

Il motivo della presenza di così tante lune è, ovviamente, da ricercare nella grandezza del pianeta: pari a 30 Terre! Non solo l'attrazione gravitazionale, la sua lontananza dal Sole, circa 5 volte più lontano dal Sole rispetto alla Terra, permette a Giove di avere un'area di influenza più ampia, poiché l'influenza gravitazionale del Sole si indebolisce man mano che ci si allontana.

Sono solo quattro le lune che compongono il 99% della massa di questi corpi celesti (Callisto, Io, Europan e Ganimede), mentre tutte le altre lune di Giove hanno un diametro inferiore a 250 chilometri, sebbene la maggior parte superi a malapena i 5 chilometri.