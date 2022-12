Per quale motivo a Natale si regala la stella di Natale?

In questo periodo starete vedendo praticamente dappertutto la "stella di Natale" (Euphorbia Pulcherrima nel suo nome botanico ufficiale), una delle decorazioni floreali natalizie più popolari in circolazione originaria delle campagne dell'America Centrale. Ma come ha fatto un fiore sudamericano a diventare uno dei simboli del Natale?

Conosciuti come "Cuetlaxochitl" da parte degli Aztechi, il fiore era molto utilizzato per le tinture dei vestiti e curare le febbri, ma anche nelle cerimonie religiose poiché il rosso per questo popolo era un vero e proprio simbolo di purezza (non per niente amavano i sacrifici). Poiché fioriscono a dicembre, inoltre, questi sono delle decorazioni ideali per adornare le case e i balconi, ma la loro fama è dovuta a un'antica leggenda messicana.

Secondo quanto si racconta, durante la Notte di Natale una bambina molto povera voleva portare un regalo a Gesù Bambino all'interno della chiesa e, per questo motivo, compose un piccolo mazzo di ramoscelli ed erbacce. La bambina sperava che il suo dono venisse accettato lo stesso visto l'amore da lei impiegato per prepararlo... e così fu.

Durante la stessa notte, proprio durante la messa, avvenne una magia: da quel mezzo di erbacce e ramoscelli sbocciarono dei bellissimi fiori rossi a forma di stelle. Da allora, proprio per questa leggenda, la Stella di Natale è il fiore natalizio ufficiale in queste zone.

Decenni più tardi la tradizione arrivò anche da noi per merito dello scienziato naturalista Alexander von Humboldt che portò l'E. Pulcherrima in Europa. Dal 1950 venne coltivata in Germania come pianta d’appartamento, e la Stella di Natale - grazie alla sua rapida diffusione - diventò popolare in tutto il mondo. Il colore, il periodo, il marketing e la storia lo rendono il fiore perfetto per questo bel periodo di festa.

A proposito, ma quanta scienza c'è nel Natale?